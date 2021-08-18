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本土確診6例、境外5例！同層樓3例台電人員確診

聯合報 / 記者謝承恩楊雅棠許政榆／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心記者會，第一排由左到右疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官 陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥。第二排為醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影
中央流行疫情指揮中心記者會，第一排由左到右疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官 陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥。第二排為醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影

國內新增11例COVID-19確定病例，分別為6例本土及5例境外移入，確診個案中無新增死亡。指揮中心指揮官陳時中指出，台北市案例中，國人關心的羅斯福路公營單位裡，有三例台電人員確診案例，皆位於同一層樓，已將整層樓進行PCR檢驗，且經過完整消毒、分流上班，並針對同一棟樓先做PCR檢驗，下午檢驗結果陸續出來。

指揮中心表示，今日新增之6例本土病例，均非居家隔離期間陽性者，為2例男性、4例女性，年齡介於20多歲至80多歲，其中1例8月14日發病，餘均為無症狀感染，個案分布為台北市4例、新北市2例；其中2例為已知感染源、4例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月16日累計公布14,663位確診個案中，已有13,214人解除隔離，解隔離人數達確診人數90.1%。

指揮中心說，今日新增5例境外移入個案，為1名男性、4名女性，年齡介於20多歲至40多歲，分別自美國(案15996、案15998)、沙烏地阿拉伯(案15997)、印度(案15999)、法國(案16000)入境，入境日介於5月17日至8月15日，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,407,073例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,389,646例排除)，其中15,891例確診，分別為1,351例境外移入，14,487例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計821例COVID-19死亡病例，其中813例本土，個案居住縣市分布為新北市402例、臺北市313例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

國內新增11例COVID-19確定病例，分別為6例本土及5例境外移入，確診個案中無新增死亡。圖／指揮中心提供
國內新增11例COVID-19確定病例，分別為6例本土及5例境外移入，確診個案中無新增死亡。圖／指揮中心提供
國內新增11例COVID-19確定病例，分別為6例本土及5例境外移入，確診個案中無新增死亡。圖／指揮中心提供
國內新增11例COVID-19確定病例，分別為6例本土及5例境外移入，確診個案中無新增死亡。圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19

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