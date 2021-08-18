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北市公布確診者足跡 8月13日搭捷運從港墘到龍山寺
台北市衛生局今天公布一例COVID-19確診者足跡，個案在16日確診，13日曾搭乘捷運從港墘站到龍山寺站，提醒曾出入相關場所的民眾進行自我健康監測。
台北市衛生局今天公布一名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者（案15978）的足跡，個案曾在13日晚間7時40分至8時18分搭乘捷運從港墘站經忠孝復興站到龍山寺站。
衛生局指出，案15978為台北市個案，在16日確診，感染源尚待釐清，與新北市群聚案或台電案皆無關聯，個案曾搭乘的捷運已完成清消。
衛生局提醒，曾出入相關場所的民眾請進行自我健康監測，若出現發燒、腹瀉、嗅覺異常等症狀，應戴醫用口罩，盡速就醫採檢，不得搭乘大眾運輸工具。
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