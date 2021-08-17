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台電大樓群聚爆發「匡列30人」 女員工靠居家快篩確診

今境外14例確診「緬甸占9例」 還有4人打過AZ、BNT疫苗

聯合報 / 記者謝承恩楊雅棠邱宜君／台北即時報導
圖為桃園機場準備搭機出境旅客，穿著全身防護衣準備前往候機室搭機。聯合報系資料照片／記者季相儒攝影
圖為桃園機場準備搭機出境旅客，穿著全身防護衣準備前往候機室搭機。聯合報系資料照片／記者季相儒攝影

今日境外移入個案爆出14例案例，其中有9例為緬甸專機返台個案。指揮中心副指揮官陳宗彥指出，這9位自緬甸專機返國的都是在緬甸工作的民眾，會持續注意所有境外移入個案，包含是否基因定序驗出Delta等變異株。

陳時中指出，這九位個案是緬甸包機回來，採專案處理，並送宜蘭集中檢疫所進行PCR篩檢，因檢驗陽性後送醫。若一般民眾入境後，會於機場先做深喉唾液檢驗，至於緬甸專機返台或在機場有症狀者，會直接做PCR篩檢，若沒症狀則會到檢疫所做PCR篩檢，另外所有陽性的個案，不論輕症或無症狀都要送到醫院。

針對我國邊境管制中，是否有驗出Delta變異珠。醫療應變組副組長羅一鈞指出，每周五會進行境外移入個案的變異株報告，但每個工作天都有做基因定序檢查，目前新增三例都已經通知地方注意。

另外今日公布的14例境外移入個案，有4例已經施打過新冠疫苗。發言人莊人祥指出，4例中有2例都是接種疫苗超過2周以上，分別為案15976、案15977，為接種BNT疫苗。另外兩位是接種AZ疫苗，為案 15986、案15988都是五月就打完兩劑疫苗。

中央流行疫情指揮中心8月17日14時記者會出席名單，由左到右中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥 、 疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影
中央流行疫情指揮中心8月17日14時記者會出席名單，由左到右中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥 、 疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影

新冠肺炎 COVID-19 陳時中

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