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台電大樓群聚爆發「匡列30人」 女員工靠居家快篩確診

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台電大樓群聚爆發「匡列30人」 女員工靠居家快篩確診

聯合報 / 記者謝承恩楊雅棠邱宜君／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心8月17日14時記者會出席名單，由左到右中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥 、 疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影
中央流行疫情指揮中心8月17日14時記者會出席名單，由左到右中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥 、 疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影

台電近日爆出群聚感染案例，包含員工及密切接觸者全面進行PCR檢測。指揮中心陳時中表示，台電群聚案尚未納入案號，後續將由市政府進行相關疫調，由於個案狀況不同，加上涉及上班時間、接觸時間、接觸密集度等，現已匡列30人。

發言人莊人祥指出，台電的個案因為剛確診，目前未列入發布的個案，是否有確診員工已懷孕，還無法提供進一步說明。已知有一位三十幾歲台電女員工，有同事確診，並於8月11日PCR為陰性，當時有匡列自主管理，8月14日傳出咳嗽喉嚨痛症狀，昨天用家用快篩陽性，後來到醫院檢驗確診，正在住院治療中。

台電群聚感染源尚未釐清，但對於員工確診後，同辦公室只有用居家快篩，遭質疑是忽視風險。陳時中表示，後續將由市政府進行相關疫調，莊人祥表示，目前台電大樓將進行全面清消，目前居家隔離人數占列30人。

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