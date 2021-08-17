台電大樓群聚爆發「匡列30人」　女員工靠居家快篩確診

台電近日爆出群聚感染案例，包含員工及密切接觸者全面進行PCR檢測。指揮中心陳時中表示，台電群聚案尚未納入案號，後續將由市政府進行相關疫調，由於個案狀況不同，加上涉及上班時間、接觸時間、接觸密集度等，現已匡列30人。

發言人莊人祥指出，台電的個案因為剛確診，目前未列入發布的個案，是否有確診員工已懷孕，還無法提供進一步說明。已知有一位三十幾歲台電女員工，有同事確診，並於8月11日PCR為陰性，當時有匡列自主管理，8月14日傳出咳嗽喉嚨痛症狀，昨天用家用快篩陽性，後來到醫院檢驗確診，正在住院治療中。

台電群聚感染源尚未釐清，但對於員工確診後，同辦公室只有用居家快篩，遭質疑是忽視風險。陳時中表示，後續將由市政府進行相關疫調，莊人祥表示，目前台電大樓將進行全面清消，目前居家隔離人數占列30人。

商品推薦