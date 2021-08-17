台帛旅遊泡泡新規定！帛琉：未打疫苗、入境不打疫苗者禁止入境

因開放打疫苗，又可以自由行，讓帛琉旅遊泡泡相當夯，不僅首發團幾乎滿團，訂單更是滿到九月，不過如今傳出不少台灣旅客因為已在台灣施打過第一劑ＡＺ，打算去帛琉打「第二劑」，且希望可以混打，卻因帛琉政府不開放混打，引發爭議。且未施打疫苗、入境也無施打疫苗意願者，亦不開放入境。

帛琉觀光局台灣辦事處表示，有鑑於國際疫情嚴重，台灣旅客若未施打過疫苗或無意願到帛琉打疫苗是不允許入境的；除台灣飛帛琉的航班亦只有每周一班從關島飛往帛琉的航班，對帛台旅遊泡泡的旅客是相對安全的。

由於不少台灣旅客都有「混打」的需求，帛琉政府今上午緊急開會研商。帛琉觀光局台灣辦事處今表示，依帛琉衛服部通知，帛琉旅遊泡泡疫苗施打規範是依據美國ＣＤＣ的規定，以保障旅客的安全，凡是入境帛琉的台灣旅客無疫苗施打史，可選擇輝瑞與嬌生兩種品項。

帛琉觀光局台灣辦事處表示，8月19日後，莫德納疫苗將無法提供給旅客施打，若旅客已在台施打過第一劑 AZ，到帛琉只能施打嬌生，目前帛琉疫苗儲備量為兩千劑的輝瑞和一千劑的嬌生疫苗。

帛琉觀光局台灣辦事處表示，帛琉現行入境規定為所有旅客皆須疫苗接種完成並提供疫苗接種證明，與PCR陰性檢驗報告方可入境，抵帛琉後第五天再做一次 PCR 檢驗，而帛台旅遊泡泡並無此嚴格規定，帛台旅遊泡泡由帛琉政府提供免費疫苗給入境旅客施打，並要求旅客在台灣登機前在機場做 PCR 檢驗，持陰性證明之旅客方可辦理登機手續。

帛琉觀光局台灣辦事處表示，凡是由台灣前往帛琉的旅客，無論是團體或自由行的旅客，旅遊帛琉期間皆須遵守帛琉當地的防疫規定，戴口罩與保持社交距離，並使用已接受過防疫訓練並取得認證飯店、遊覽車、船公司等服務單位。

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