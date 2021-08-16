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信義區知名餐廳「饗饗」爆確診足跡 北市衛生局急匡列接觸者

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信義區知名餐廳「饗饗」爆確診足跡 北市衛生局急匡列接觸者

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市衛生局證實，知名餐廳「饗饗」有確診者足跡，已經要求業者停業清消。圖／截自「饗饗」官方臉書
北市衛生局證實，知名餐廳「饗饗」有確診者足跡，已經要求業者停業清消。圖／截自「饗饗」官方臉書

台北市信義區知名餐廳「饗饗」傳出有確診者足跡，餐廳今天在官方臉書公告停業1天，北市衛生局今晚證實，的確有確診足跡，已經要求業者停業清消、匡列接觸者。

有民眾在PTT八卦版發文表示，知名餐廳「饗饗」有確診足跡卻不停業，指出業者被通知8月8日父親節晚上有確診者到該餐廳用餐，目前員工已經被安排快篩，但沒有停業，隔天還要繼續上班，「你各位還敢去吃嗎」。

「饗饗」在官方臉書公告，疫情嚴峻，為了配合政府防疫措施，全店今擴大進行清潔消毒、暫停營業1天，衛生局今晚證實，有確診者足跡，已經要求業者今日停業清消，並匡列接觸者安排採檢，細節會在明日防疫記者會說明。

新冠肺炎 COVID-19 衛生局

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