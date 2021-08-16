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北市本土增一例為非法移工 娃娃機店有新指引

中央社 / 台北16日電

台北市今天新增一例COVID-19本土病例，為一名非法移工，感染源待釐清。市長柯文哲表示，北市已無大規模感染；此外娃娃機店每小時有專人清消可營業。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會。市長柯文哲表示，今天北市增一例本土確診，為一名非法移工，感染源不明。柯文哲說，昨天與今天都增一例、皆為非法移工確診，北市已無大規模感染，潛伏在社區裡的零星案例較頭痛。

此外，柯文哲公布娃娃機店營運指引，營業時間限制為上午8時至晚間10時，「所以沒有24小時開業的」。隨時要有專人在側的限制則放寬為每小時有人巡邏清消，每個機台則要提供酒精或乾洗手，店內需有監視器及廣播系統，並禁飲食與吸菸。

另一方面，到宅接種服務第2階段開放預約，19歲以上、失能在家無法外出的民眾，可打1966、1999、健康服務中心或里長辦公室預約登記，8月19日至9月30日施打。

柯文哲表示，民眾無指定疫苗的話可以較快接種到，「我們有疫苗就給你打」，若有想接種的牌子就視疫苗到貨情況。

新冠肺炎 COVID-19

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