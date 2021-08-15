北市1非法移工確診盼回鄉 匡列7人居家隔離

台北市今天新增1例COVID-19本土病例，台北市衛生局表示，個案為40多歲越南籍女性非法移工，她已到移民署桃園市服務站尋求協助盼能回家，共匡列7名接觸者居家隔離。

台北市衛生局今天舉行視訊記者會說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情現況，疾病管制科長張惠美表示，今天中央公布台北市新增1例本土病例，個案為40多歲越南籍女性，居住於萬華區，感染源釐清中。

張惠美說，因為這名個案沒有合法移工身分、想回越南，個案已到移民署桃園市服務站尋求協助，將與桃園市一起合作疫調，共匡列7名接觸者居家隔離並安排採檢。

張惠美指出，台北市8日至14日新增確診本土病例共13例，較前1週、18例減少5例，顯示疫情慢慢在控制中，但仍有7例關聯不明，代表社區裡仍有零星感染源，提醒民眾，防疫尚不可鬆懈，無論外出或在家聚會，仍須落實防疫措施。

張惠美表示，國內疫情趨緩，各行各業陸續恢復營運，但部分職場會要求員工出示證明文件後才能上班，提醒企業，確診個案自解除隔離日起3個月內，出示解除隔離治療通知書就視同陰性證明，不宜再要求員工重複採檢。

另一方面，北市昨天新增1名確診個案（案15947），共匡列65人居家隔離、20人自主健康管理，張惠美說，居家隔離者中有57人核酸檢測（PCR）結果為陰性、8人報告未出爐，自主健康管理者中有13人陰性、7人結果未出爐。

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