快訊

神學士民兵勢如破竹 和阿富汗政府談判要求「和平投降」

北市增1例確診 萬華區40多歲女性感染源不明

疫情趨緩 黃偉哲：繃緊神經直到台灣清零

中央社 / 台南15日電
台南市長黃偉哲呼籲麵對疫情不能放鬆，還要繃緊神經，直到台灣清零。本報資料照片
台南市長黃偉哲呼籲麵對疫情不能放鬆，還要繃緊神經，直到台灣清零。本報資料照片

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，台南市長黃偉哲今天呼籲不能放鬆，還是要繃緊神經，直到台灣清零。

黃偉哲今天下午在台南市防疫線上記者會指出，台南市未新增確診案例，但還是要提高警覺，有和沒有只是一線之隔，今天沒有，明天有一個確診者來了，傳染給在地人，那就變成有。

黃偉哲表示，防疫不能放鬆，還是要繃緊神經，戴口罩、勤洗手、保持社交距離，直到台灣清零，如今北部出現哥倫比亞變種病毒株，大家更要提高警覺。

黃偉哲說，道高一尺，魔高一丈，病毒一直變異，疫苗也一直研發，不管是疫苗或病毒多厲害，戴口罩總是沒有錯的；許多國家疫苗覆蓋率60%至70%，但口罩摘下來，病毒就來了。

在疫苗接種上，台南市政府衛生局長許以霖表示，台南市已接種67萬9487劑次，涵蓋率36.3%，其中65歲以上接種率72.2%，50歲至64歲48.2%，50歲以上58.3%，18歲至49歲28.4%，18歲以上42.4%。

新冠肺炎 COVID-19 黃偉哲

延伸閱讀

網批黃偉哲「平假日放假雙標」 也有人讚「神換你當」

相關新聞

北市增1例確診 萬華區40多歲女性感染源不明

中央疫情指揮中心今公布國內新增2例本土病患，台北市及新北市各1例，北市衛生局表示，北市確診個案為居住在萬華區的40多歲女...

誤會了！醫誤報Delta染疫者 北市善意提醒不開罰

北市聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰在臉書爆料，一名外籍男子才剛感染Delta變種病毒，就接連2次搭防疫計程車到醫院採檢...

疫情趨緩 黃偉哲：繃緊神經直到台灣清零

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，台南市長黃偉哲今天呼籲不能放鬆，還是要繃緊神經，直到台灣清零

確診數變少連3天不需公布足跡 北市：仍有零星個案

台北市已連續3天表示掌握卻展者可傳染期的接觸者並完成場域清消，因此不需要公布確診足跡，針對是否代表北市疫情趨緩、個案變少...

新北增1例確診！女到醫院探病染疫 足跡跨北市、桃園

新北市今增1例確診，市長侯友宜下午也說明，這是名女性到醫院探病時確診，Ct值高達37，推測應為舊案，丈夫跟小孩篩檢也呈陰...

Delta病人有「長期症候群」 張上淳：呼吸功能狀況最多

Delta變種病毒在全球延燒，國外發現，Delta病人兩成以上會有長期症候群持續兩個月以上。對此，指揮中心專家諮詢小組召...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。