疫情趨緩 黃偉哲：繃緊神經直到台灣清零

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，台南市長黃偉哲今天呼籲不能放鬆，還是要繃緊神經，直到台灣清零。

黃偉哲今天下午在台南市防疫線上記者會指出，台南市未新增確診案例，但還是要提高警覺，有和沒有只是一線之隔，今天沒有，明天有一個確診者來了，傳染給在地人，那就變成有。

黃偉哲表示，防疫不能放鬆，還是要繃緊神經，戴口罩、勤洗手、保持社交距離，直到台灣清零，如今北部出現哥倫比亞變種病毒株，大家更要提高警覺。

黃偉哲說，道高一尺，魔高一丈，病毒一直變異，疫苗也一直研發，不管是疫苗或病毒多厲害，戴口罩總是沒有錯的；許多國家疫苗覆蓋率60%至70%，但口罩摘下來，病毒就來了。

在疫苗接種上，台南市政府衛生局長許以霖表示，台南市已接種67萬9487劑次，涵蓋率36.3%，其中65歲以上接種率72.2%，50歲至64歲48.2%，50歲以上58.3%，18歲至49歲28.4%，18歲以上42.4%。

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