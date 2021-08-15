新北增1例確診！女到醫院探病染疫 足跡跨北市、桃園

新北市今增1例確診，市長侯友宜下午也說明，這是名女性到醫院探病時確診，Ct值高達37，推測應為舊案，丈夫跟小孩篩檢也呈陰性，至於感染源則還在疫調中。為求保險，市府仍公布其足跡，其範圍橫跨北市與桃園，也啟動跨縣市通報。

侯友宜指出，該個案住新莊，在12日去醫院探病時PCR呈陽性，但Ct值37很高不具傳染力，應屬舊案，但還是要謹慎面對，幾處足跡地點都要做好通報，目前還可以穩穩控制，個案的丈夫與小孩PCR都陰性。

指揮中心發言人莊人祥透露，該個案平日在市場從事舊衣回收工作，由於要去醫院陪病需採檢，當天凌晨得知結果為陰性後，下午再採變陽性。

據市府公布足跡顯示，該個案自月初以來，都不只1次到過台北市興德市場與桃園市大湳市場，市府也跨縣市各通報1案匡列。

另外，先前進駐永和的篩檢隊，截至昨天已篩檢1869人，除起初找到2例確診後，後續都沒再新增。侯友宜認為，看起來永和已有效控制住，也請市民不要因為前天的零確診就鬆懈，有疑慮還是要篩檢，才能及早控制。

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