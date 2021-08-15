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男染Delta卻連跑醫院採檢2次 醫怒 ：只因不信自己染疫

熱低壓發展成輕颱趨勢 氣象局：是否影響台灣周三再觀察

男染Delta卻連跑醫院採檢2次 醫怒 ：只因不信自己染疫

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
採檢示意圖。北市聯醫胸腔科醫師蘇一峰指出，有剛染上Delta病毒的確診病患，因不相信自己確診，隔天就跑到醫院採檢，增加醫護及社區染疫風險。聯合報系資料照
採檢示意圖。北市聯醫胸腔科醫師蘇一峰指出，有剛染上Delta病毒的確診病患，因不相信自己確診，隔天就跑到醫院採檢，增加醫護及社區染疫風險。聯合報系資料照

台灣新冠肺炎疫情逐漸趨緩，但面對Delta變種病毒的威脅仍不可忽視，北市聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰指出，剛染上Delta變種病毒的確診者因「不相信自己被感染」，隔天馬上搭計程車到醫院二度採檢，讓他暴怒質疑，為何不在隔離所原地採檢，反而安排到醫院增加社區及醫護的感染風險，憂心成另種防疫破口。

蘇一峰13日在臉書暴怒發文指出，剛染疫外國人「只因質疑採檢的正確信，不相信自己被感染」，選擇犧牲醫護人員暴露在染疫風險當中，因此確診隔天就坐防疫計程車到醫院二度採檢，去的時間剛好是交接班最多醫護人員在的時候。

蘇一峰今再度於臉書發文質問，「要剛確診的Delta病人二、三次到醫院採檢的目的是什麼？」一名確診的外籍人士不懂規矩，沒有乖乖待在外面等待採檢，直接走進急診室門口詢問，醫護見狀後攔下。

由於當時是交接班時間，剛值班的醫護也不知道他是誰，從他背後閃過進入急診室，「後來看到新聞，被證實為Delta病毒境外移入確診者，真的很怒」。

蘇一峰表示，該染疫外籍男子為中央流行疫情指揮中心公布的案15912，是一名以色列籍20多歲男子，他在7月8日曾在荷蘭確診，入境後於8月9日居家檢疫期滿前採檢確診。

蘇質疑，第一次期滿採檢出現陽性後，就不須再安排後面2次採檢，為何北市衛生局還安排該男子3次到醫院採檢，應在隔離所原地採檢，而非一直搭防疫計程車移動，增加社區感染風險。

衛生局回應，如果是確診個案就會按照陽性確診的流程來跑，確診者不能隨意走動，除非搭乘防疫計程車才能移動，至於為何安排剛確診的病患隔天就去醫院採檢，目前了解該案細節當中。

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