打臉陳時中 黃子哲：陳建仁曾認證3+11容易產生破口

本土疫情5月中大爆發，對機師放鬆管制的3+11措施被視為是源頭。但曾宣稱為決策負責的衛福部長陳時中，昨卻稱3+11非破口。國民黨文傳會副主委黃子哲表示，前副總統陳建仁都曾認證該決策「很容易產生破口」，陳時中還想躲？

黃子哲表示，從染疫事件時間序來看，4月中實施3+11放寬檢疫政策後，4月下旬就爆發華航防疫旅館諾富特群聚事件，再進一步擴大到萬華茶室群聚、宜蘭遊藝場、蘆洲獅子會，最後才全面引爆本土疫情。

黃子哲也提到，再從病毒定序結果來看，5月15日中央流行疫情指揮中心就坦承，華航機師、諾富特確診案例與新北市蘆洲、宜蘭遊藝場、萬華茶藝館都是同一序列病毒株，有彼此的關聯性，因此可以看成是英國變異株的整體事件。

黃子哲說，這也就是為什麼各大外媒，對台灣疫情失控，都把矛頭指向3+11原因；再加上3+11決策過程混沌不明，會議記錄消失無蹤，疫情迄今已奪走超過800多條人命，陳時中竟還說3+11不是破口，敢做不敢當，像個沒風骨的懦夫。

黃子哲表示，陳建仁6月受訪時也曾表示，檢疫措施放寬為3+11確實需要檢討，該政策若無相關配套「很容易產生破口」；連自家人陳建仁都認證3＋11是罪魁禍首，陳時中還想用硬拗來洗白自己、卸責，有沒有想過陳建仁感受？

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