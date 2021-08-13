陳時中指3+11非疫情破口 綠委：該追究責任還是要追究
衛福部長陳時中昨稱「3+11」並非疫情破口，只是群聚事件。對此民進黨立委陳亭妃表示，不論3+11或之後的5+9，最後當疫情告一個段落、完全被控制，可以回到正常生活的時候，「該追究責任的還是要追究，這部分不容有任何被拖延或是被遺忘的狀況」。
陳亭妃說，過去這一段破口的引發點到底在哪裡，到底是哪一個部分做錯，「這個一定要追究出來」，否則下一個破口，如果沒有檢討的話，是不是還會重複發生？
另對於國民黨台北市議員王鴻薇說綠委打高端只有12人，要號召民眾打電話問綠委打什麼疫苗，陳亭妃表示，「王鴻薇議員好像搞錯方向，國民黨最近好像沒招了，用一些錯誤的資訊、分析、資料來兜我們這些立委」，相信所有的綠委都非常負責任，依照總統所講的「輪到你就去打」，或是遵照高端的接種方式，「國民黨就是亂七八糟，用錯誤的資訊在做錯誤的解讀」。
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