鄭文燦：沒參加3+11決策 相信中央有專業考慮

針對外界認為「3+11」是防疫破口，遭中央反駁。桃園市長鄭文燦今天表示，趁疫打劫「是很Low的行為」，「3+11」的多次決策他沒有參加，但相信中央一定有專業考慮。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，國內新增4例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，桃園市零確診；桃園市政府統計，桃園市累計確診案例929人，目前居家隔離人數90人。

鄭文燦今天下午在臉書（Facebook）直播說明疫情時表示，今天有1例境外移入個案（案15935），是20多歲年輕人，專程到美國打疫苗兼旅遊，在7月時完整接種兩劑BNT疫苗，8月11日回國後在居隔期間確診。

針對外界將矛頭指向政府將機組員隔離改為「3+11」天，導致華航諾富特群聚案，進而引發國內大規模本土疫情。指揮中心指揮官陳時中昨天強調，「3+11」政策未影響社區，華航諾富特案不算是社會破口，今天也以圖卡回溯「3+11」決策過程。

鄭文燦表示，如果停留在指責、爭吵或是把防疫過程政治化、口水化，無助於防疫，「想在疫情當中趁疫打劫，其實是很Low的行為」，所以他在過程中不想陷入口水戰。

鄭文燦認為，有些人想要移花接木，趁大家心情不好、找代罪羔羊，這樣的想法是不好的、是從政治出發的精算，尤其是沒有證據抹黑，不是一個好的政治文化，但這些抹黑會過去，相信平安的台灣會到來。

鄭文燦表示，即便「3+11」多次的決策，他並沒有參加，但他認為中央一定經過很多專業考慮，才做成決定，並要求各方落實。

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