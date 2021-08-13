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陳時中花10分鐘解釋3+11非破口 網友傻眼：時空背景不同之術

聯合新聞網 / 綜合報導
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影

陳時中昨（12）日表示放寬長程航班機組員檢疫期為「3+11」政策非防疫破口，此話引發各界論戰。對此，陳時中今日記者會時花超過10分鐘解釋來龍去脈，但仍認為機組員「3+11」不是疫情破口，並連發4張圖表支持自己的說法。引起網友撻伐「定調了！是蟲洞」。

近日外界質疑，帛琉旅遊泡泡因疫情趨緩重啟，但若未做好檢疫及防疫措施，恐會再讓「3+11」的事件重蹈覆轍，形成另一個社區感染破口。陳時中因此於昨日強調，「3+11」政策本身並未影響到社區，雖然當時有些機組人員、家人和諾富特飯店員工被感染新冠肺炎，但「它是一個群聚的事件，並不算是一個社會的破口」。

對於不認為3+11是疫情破口的言論，國內各界輿論撻伐，認為指揮中心此發言是在甩鍋。對此，陳時中今花費10多分鐘解釋來龍去脈，再發表4張圖表支持自己的說法，強調「華航諾富特事件3個半月調查結果顯示，無職場或家庭外接觸者確診，因此不算破口。」

記者會結束後，立刻就引起PTT八卦板網友的討論，有網友以「陳時中直接打臉4%仔的3+11及諾富特是破口」為題，發表貼文，表示「剛才記者會陳時中直接說明3+11及諾富特不是這波疫情破口，也說明了當初關於3+11的一些決定時間序，也拿出諾富特及華航機師兩張關連圖」，並提到「有點思考力會知道3+11本來就不是破口，連柯文哲都想脫離3+11戰場了，4%仔是不是裡外不是人了?」

底下兩派網友紛紛留言，認為陳時中甩鍋的網友指出「好了啦，時空背景不同之術我們也看習慣了」、「直接宣布自己要負責的事情根本沒有錯」、「不是破口，所以病毒從台灣長出來的」、「都說基因定序一樣了還瞎掰啊」、「諾富特也無關喔，那真的是蟲洞」、「原來病毒台灣自己生出來，可以定調萬華病毒了」。認同陳時中言論的網友則認為「（北市）當初不做疫調，現在無能清零，就拿3+11當浮木」、「台北市無能找不出源頭，就隨便賴給別人」。

新冠肺炎 COVID-19

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