北市增2確診 1名桃機內勤感染源不明

台北市長柯文哲表示，今天北市新增2例確診，1例為家戶感染，另一案感染源不明且是桃園機場地勤，「不曉得是不是接觸到機場的外國人被感染到」。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，市長柯文哲表示，北市新增2例確診，有一例為家戶感染，居家隔離時被驗出；另一例感染源不明，但因為在桃園機場工作，不知道是否接觸到入境外國人而被感染。

柯文哲表示，北市的群聚感染源差不多已消滅，昨天7家供民眾免費PCR核酸篩檢的醫院，篩了1243人只驗出1陽性，顯示社區內雖有潛藏感染源但不多。

柯文哲說，國內疫情雖趨緩，但國外疫情「還是滿可怕的」，今天新增境外14例且每個國家都有，台灣現在因為邊境擋得住，但稍一不慎就會被突破防線，大家還是要小心，這也是他對解封的態度。

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