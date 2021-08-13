陳時中四張圖還原「3+11」決策 強調已做好多項配套措施

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天在記者會上澄清，機組員放寬「3+11」邊境管制，並非是社會破口，遭國內專家學者砲轟。陳時中今天再度於記者會澄清，在去年12月31日以前都是採「3+11」，採行3天居家檢疫、11天自主管理，之後配合秋冬專案於1月1日將長短程航班者，進行修改，強調「機組員在管理上除了染疫管制外，也要兼顧飛航安全及身心狀況」，也有同步進行多項措施管制。

指揮中心針對機組員等邊境管制，陳時中今天還原時間軸，他表示，去年12月31日前，皆為「3+11」之後也發生另一航空有本土案例，於是針對行航空管理進行精進作為，將長程航班者改為7天居家檢疫採陰、加上7天自主健康管理。另外除了染疫管制外，也要兼顧機組員飛航安全及身心狀況，實施三個月後改為「5+9」，防疫重點包含民航局要督導外站及機上做好全程防護。

他表示，在「5+9」政策實施一個月後，也在4月15日後回歸「3+11」並要求飛航零接觸且在12月31日以前的「3+11」原先並沒有三天後要採檢，在制度上也需要加採，強調在這段期間機組員不管是出國動線或填寫健康聲明書、配戴口罩、車上不交談、不飲食等都有相關要求。

除此之外，機組員在機場到旅館，要快速通關消毒防疫車輛、有健康的司機接送等，專門廁所全程防護、外宿一人一房等，只要是境外旅館可以做到的話，都要用一次性房卡，就是開了門就無法進來，避免很多接觸餐點都要接觸，公司也有專門機制，組員要報告行動跟健康，返國也是防疫專車接送，抵台快速通關等，並能夠監視機組員進出時，都可以確保零接觸，才有後續「3+11」及採檢陰性的管理措施。 華航機師感染事件個案關聯圖。圖／指揮中心提供 強化措施重點。圖／指揮中心提供 諾富特事件個案關聯圖。圖／指揮中心提供 國籍航空公司機組員防疫健康管控機制調整歷程。圖／指揮中心提供

商品推薦