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陳時中指3+11非疫情破口 民眾黨：817條人命誰負責？

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨立法院黨團今舉行記者會。記者吳亮賢／攝影
民眾黨立法院黨團今舉行記者會。記者吳亮賢／攝影

本土疫情5月中大爆發，鬆綁邊境管制的「3+11」措施被視為疫情破口，但衛福部長陳時中昨稱「3+11」並非破口，只是群聚事件。民眾黨發表聲明痛批，「817條人命誰負責？」民進黨政府不要造神衝第一，出事落跑也衝第一；民眾黨立委賴香伶也說，屢次向衛福部索資都被拒絕，「防疫史上最無法解的謎，就是3+11真相」。

賴香伶表示，依陳時中在指揮中心的角色，不該自行定義3+11不是破口，應基於科學基礎，公布專家意見，但他並沒有做；面對國會監督，他聲稱會負責，結果被屢屢發現自相矛盾的說謊紀錄，現在又說疫情破口是群聚事件，「對於需要嚴謹論證的事件，作為指揮官，他的回應令人大失所望，更有轉移焦點的嫌疑」。

民眾黨立委張其祿表示，5月中疫情就是從「3+11」加上諾富特事件衍伸而來，「這是事實，不是誰來定義，也不是陳時中說了算」，在此事件後，全國因此提升警戒，封了兩個月，更造成許多民眾生命財產的損失，不能因為現在疫情獲得控制，就否認「3+11」的事實。

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