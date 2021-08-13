陳時中不認「3+11是破口」 ptt炸鍋：難道萬華有蟲洞？

今年4月下旬華航諾富特飯店爆發群聚感染，5月中旬台灣本土疫情爆發，雙北先行，後來全國陸續進入三級警戒，不少人直指當初放寬航空機組員檢疫的「3+11」政策，就是防疫破口。如今我國重啟「帛琉泡泡」，返國後旅客檢疫又採「5+9」自主健康管理，外界憂慮管制太鬆，恐成「3+11」重蹈覆轍。

疫情指揮中心指揮官陳時中昨(12)日在例行記者會上回應記者質疑，公開表明「3+11」非破口，只是群聚事件，也並無影響到社區。此番言讓ptt八卦版群情激憤，「難道萬華疫情爆發是有蟲洞丟病毒進去？」、「死了800多人，然後說沒影響社區？」

網友譏諷，「萬華有任意門啦」「萬華社區天降英國變種群聚感染」、「看來破口是萬華蟲洞，台北市你吞了吧」、「台灣總算擁有蟲洞的技術能力了」、「萬華跟英國間有傳送門是毫無疑問」。

也有人認為這是正常發揮，「3+11我負責，但不是破口要負什麼責」、「真的厲害，直接把破口消失就不用負責了」、「這傢伙的負責態度，就是重新定義破口」、「會議記錄都沒有了，不承認很意外嗎？」

也有人認為鬼月到了，官員鬼話連篇，「農曆七月了，部長肩膀不重嗎?」、「鬼月到了，難怪盡講這些鬼話」、「沒有影響到社區，請問過去這三個月我到底經歷了什麼」、「死了800多人，百業蕭條，叫沒影響？」、「因為官員家裡沒死人」、「萬華人覺得X」。

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