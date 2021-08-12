【0812確診地圖】本土+4、境外+2、死亡+1！ 2例關聯不明調查中

國內新增6例新冠肺炎確定病例，分別為4例本土及2例境外移入，另確診個案中新增1例死亡。中央流行疫情指揮中心指揮中官陳時中表示，昨天單日接種人次16.3萬人，人口涵蓋37.78％、 劑次人口比40.19％，另外還有52.4萬劑AZ疫苗於今天下午抵台。

指揮中心表示，今日新增之4例本土病例，其中1例為居家隔離期間檢驗陽性者，為3例男性、1例女性，年齡介於20多歲至50多歲，發病日介於今年8月4日至8月9日。個案分布為台北市3例、新北市1例；其中2例為已知感染源、2例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心說，今日新增1例死亡個案(案15379)，為80多歲男性，有慢性病史及其他確診個案接觸史，6月29日因其他原因住院治療，後因照顧者(案15334)確診，於7月12日進行接觸者採檢，7月13日確診，8月7日死亡。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月10日累計公布14,599位確診個案中，已有13,121人解除隔離，解隔離人數達確診人數89.9%。

指揮中心說，今日新增2例境外移入個案中，案15927為美國籍20多歲女性，已接種COVID-19疫苗，8月4日自美國來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館居家檢疫，8月11日出現咳嗽及味覺異常症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診；相關接觸者匡列中。

案15928為英國籍60多歲男性，長期居住於台灣，已接種COVID-19疫苗，7月17日前往俄羅斯工作，8月10日返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時在機場採檢後至防疫旅館居家檢疫，於今日確診；個案在台期間並無症狀，已匡列接觸者2人，其中1人為同行者，列居家隔離，另1人為具適當防護之專車司機，列自我健康監測，其餘同班機接觸者匡列中。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,289,602例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,272,067例排除)，其中15,820例確診，分別為1,305例境外移入，14,462本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計108例移除為空號。2020年起累計817例COVID-19死亡病例，其中809例本土，個案居住縣市分布為新北市402例、台北市311例、基隆市28例、桃園市24例、彰化縣15例、新竹縣12例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。 國內新增6例新冠肺炎確定病例，分別為4例本土及2例境外移入，另確診個案中新增1例死亡。圖／指揮中心提供 國內新增6例新冠肺炎確定病例，分別為4例本土及2例境外移入，另確診個案中新增1例死亡。圖／指揮中心提供

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