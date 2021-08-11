北市公布2確診者足跡 遠百寶慶及2餐廳
北市衛生局今天公布確診者足跡，包含遠百寶慶店、台灣銀行萬華分行、易明軒庭園餐廳、錢都涮涮鍋延平店；捷運部分則包含西門、中正紀念堂、台北101/世貿站等站。
台北市衛生局表示，案15907為10日確診，初判可能感染源尚待釐清中，個案曾到過的百貨及銀行10日已完成清消，百貨今停業1天；個案曾搭乘的捷運10日已完成清消。
另一案15908也是10日確診，初判可能感染源為家戶感染。個案曾到過的餐廳及涮涮鍋店，10日完成清消，10至12日停業3天，到23日都禁止內用，僅能外帶。
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