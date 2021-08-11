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緬甸僑胞包機15日返台 印尼僑胞第二班包機預計月底回

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
童振源(左)今天頒贈澳洲雪梨僑務諮詢委員吳進昌(右)玉山僑務專業獎章。記者徐偉真／攝影
童振源(左)今天頒贈澳洲雪梨僑務諮詢委員吳進昌(右)玉山僑務專業獎章。記者徐偉真／攝影

海外疫情仍嚴峻，僑委會委員長童振源今天表示，在印尼的僑胞8日搭乘第一班班機返台後，目前在調查第二班班機，已差不多定案，預估28日返台，另外在緬甸的僑胞也預計15日搭乘包機返台，僑委會在過程中盡力協助。

童振源今天表示，印尼當地疫情仍嚴峻，僑胞8日搭乘第一班包機返台後，目前第二班也差不多定案，預計28日返國，就他了解目前登記有搭乘意願的人數已經超過可以起飛的人數，而緬甸雖然一開始碰到困難，但已經在本周一簽約並進入買機票階段，預計15日返台。

童振源說，包機主要由當地總商會協調、奔走，僑委會盡力協助，和當地台商溝通，了解當地僑胞需求，若有提出需要國航的需求，他們也會跟交通部溝通。

童振源今天頒贈澳洲雪梨僑務諮詢委員吳進昌玉山僑務專業獎章，表彰他對僑務工作和台灣經濟發展的貢獻。童振源表示，吳進昌在雪梨創立Nature’s Care公司，並生產澳洲第一罐綿羊霜，建立起年營業額50億元的保健事業，銷售多達2百件產品，成為澳洲保健產業的領頭羊。

童振源說，吳進昌盡心盡力為台灣付出，長期以來熱心參與僑社活動，服務鄉親，歷年雪梨地區慶祝雙十國慶活動、祝賀廣告及僑界活動等，都大力支援和贊助，非常愛國，是海外僑台商的標竿，也對僑務工作的推展提供莫大的支持和助益。

新冠肺炎 COVID-19

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