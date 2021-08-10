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8月10日疫情懶人卡／永和某里連傳3例確診 另1例還在調查中
台灣本土第二波疫情趨緩，但多縣市仍持續有新確診個案，由於每日新增疫情分散各地，為讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：8月9日疫情懶人卡）
▌永和某里連傳3例確診 侯友宜：1例感染源仍在調查中
新北市永和某里近兩周接連爆出3例確診，地方民眾人心惶惶。市長侯友宜表示，這3個案其中有2例感染源相當清楚，另1例還在調查中。
疫情快報
▪【疫情專題】8月9日本土增4例確診、4境外 4例死亡
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