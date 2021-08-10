快訊

對抗Delta變種病毒 最新研究：莫德納疫苗優於輝瑞

軍閥倒戈塔利班：阿富汗北部戰線崩潰…喀布爾恐8月底淪陷？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

8月10日疫情懶人卡／永和某里連傳3例確診 另1例還在調查中

聯合新聞網 / 綜合報導

台灣本土第二波疫情趨緩，但多縣市仍持續有新確診個案，由於每日新增疫情分散各地，為讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：8月9日疫情懶人卡

▌永和某里連傳3例確診 侯友宜：1例感染源仍在調查中

新北市永和某里近兩周接連爆出3例確診，地方民眾人心惶惶。市長侯友宜表示，這3個案其中有2例感染源相當清楚，另1例還在調查中。

...more

新冠肺炎 COVID-19

相關新聞

食藥署又被爆特權疫苗2千餘人 指揮中心14時記者會說明

國內AZ、莫德納疫苗即將用罄，指揮中心指揮官陳時中昨坦言「疫苗存量現在就很告急」，可能會延長第一、二劑間隔時間，坦言保護...

永和某里連傳3例確診 侯友宜：1例感染源仍在調查中

新北市永和某里近兩周接連爆出3例確診，地方民眾人心惶惶。市長侯友宜表示，這3個案其中有2例感染源相當清楚，另1例還在調查...

竹縣婦人染疫身亡未被立即火化 遺體冰3天嚇壞人

新竹縣竹東1名婦人染疫身亡，卻被衛生局認定已無傳染力而以一般病亡程序交由家屬處理後事，沒想到婦人遺體交由殯葬業者接手冰存...

解隔離後2天病逝 死亡證明原因寫新冠肺炎引恐慌

新竹縣一名55歲長照中心徐姓女住民，日前因院內群聚染疫而住進東元醫院治療，8月4日CT值30，病毒已無傳染力而解隔離，但...

8月10日疫情懶人卡／永和某里連傳3例確診 另1例還在調查中

台灣本土第二波疫情趨緩，但多縣市仍持續有新確診個案，由於每日新增疫情分散各地，為讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。

解隔前採陽 高雄Xmen群聚再1例

高雄昨再增一名30多歲男性確診，是先前Xmen特殊交友圈延續，高雄爆發首例時即被匡列，在解隔離前採檢陽性，Ct值22.9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。