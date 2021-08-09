美國來台者集中檢疫防堵Delta？ 將滾動式檢討

美國Delta變種病毒肆虐導致近期COVID-19疫情升高，對於從美國入境台灣的民眾應否集中檢疫、完成3次採檢以防堵Delta擴散，疫情指揮官陳時中今天表示，將滾動式檢討。

中央流行疫情指揮中心監測全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變種病毒，目前將Delta變種盛行的7個國家：印度、英國、秘魯、以色列、印尼、孟加拉、緬甸，外加Gamma變種盛行的巴西，總共8國列入「重點高風險國家」，不包含美國。

面對美國Delta變種病毒疫情升溫，今天下午疫情記者會中有媒體問及，是否考慮將美國列入「重點高風險國家」，讓自美國返台者入住集中檢疫所；陳時中表示，除分析當地疫情，同時須評估台灣檢驗量能，承諾一定會滾動式調整。

目前指揮中心規定，過去14天有「重點高風險國家」旅遊史（含轉機）者，入境後均應至集中檢疫所進行14天檢疫，配合於入住時、檢疫期滿分別進行病毒核酸PCR檢測，另檢疫期間第10至12天以「家用快篩」採檢1次；旅客不需支付集中檢疫所及採檢費用。

此外，國籍航空公司機組員也維持自「重點高風險國家」航線航班返台後，應入住防疫旅宿或符合規定公司宿舍檢疫14天，且檢疫期滿進行PCR檢測。

最早在印度發現的Delta變種病毒強襲各國，美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（RochelleWalensky）近日在推特（Twitter）分享，美國現在每天平均新增10萬例確診者，重現去年冬天疫情加劇的新增確診數，美國COVID-19病例93%是Delta變種病毒。

另外，印尼同樣飽受Delta危害，印尼台商總會安排包機搭載台商及僑民返台避疫，8日深夜約11時抵達桃園機場，國門防疫嚴陣以待，旅客下機量測體溫、完成線上申報及資料審查，搭乘防疫車輛前往集中檢疫所進行採檢作業。

一般來說，檢疫天數是以COVID-19可傳染期為發病前3天至14天作為基準，但美國CDC近日發表最新資料，認為Delta變種病毒可傳染期長達18天。

對於從印尼包機返台者檢疫天數應否延長至18天，陳時中說，入境檢疫是為了因應潛伏期，目前COVID-19的潛伏期沒有變更，即使是變種病毒最長也維持為14天，即使變種病毒可傳染期變長，但確診者可傳染期間多數已在醫院隔離，符合解隔離標準，才可出院。

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