全縣最年輕死亡個案 彰化新增40多歲女確診者死亡

彰化今天確診再加零，仍維持270例，不過新增1名確診死亡案例，為40多歲女性肝癌患者，發病67天後，昨天死亡，是彰化縣13例死亡案例中最年輕。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，這名新增死亡案例，是南彰化某醫院6樓6月2日爆群聚感染確診者，CT值15.1，肝癌已轉移肺部與腦部，治療期間一度病情好轉，CT值超過30，一度轉到安寧病房，之後CT值又再度下降，又轉回負壓隔離病房治療，昨天過世，發病67天後死亡，也是彰化縣死亡病例中，發病到死亡時間最長的病例。

彰化縣衛生局統計，彰化縣13名確診死亡案例中，水果商傳染鏈有5人死亡，醫院群聚確診有6人死亡，另不同傳染鏈的家族群聚分別有2人死亡。

另本月6日，彰化縣公布新增一名外籍女移工確診個案，因CT值高，感染機率較低，她所住的宿舍及相關接觸者已匡列採檢389人都陰性，彰化縣衛生局判斷，目前女移工感染源不明，有可能在4個月入境前就感染，也可能最近才感染，已安排住院追蹤，無傳染風險。

另針對中央陸續宣布解封，有網友在彰化縣長王惠美臉書直播回應，游泳池都開放了，為何娃娃機不開放？還有網友大喊「快餓死了！」、也有人說「空燒3個月租金電費稅金了，都快死人了怎麼吃飯」。

彰化縣長王惠美表示，目前中央開放游泳池，但附設的烤箱等附設設備並無開放，另外還有戶外國家級遊樂場所，讓民眾到戶外走走，但採預約方式，還有社區大學等，中央有確實指引再行宣布；針對娃娃機店部分，仍須依照中央規定辦理。 彰化縣衛生局長葉彥伯表示，彰化縣新增1名確診死亡案例，為40多歲女性肝癌患者，發病67天後，昨天死亡，是彰化縣13例死亡案例中最年輕。記者劉明岩／攝影

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