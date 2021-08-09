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彰縣新增1死亡案例 發病到死亡67天

中央社 / 彰化9日電
彰化衛生局長葉彥伯。聯合報系資料照片／記者林宛諭翻攝
彰化衛生局長葉彥伯。聯合報系資料照片／記者林宛諭翻攝

彰化縣今天新增1例COVID-19死亡案例，彰化縣政府衛生局指出，死者為南彰化醫院群聚感染確診者，為1名罹患肝癌的40多歲女性，6月2日確診住院昨天宣告不治，發病到死亡67天。

中央流行疫情指揮中心今天公布，國內新增8例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為4例本土及4例境外移入；另確診個案中新增4死，今天新增病逝者皆有慢性病，其中1名死者為彰化縣確診者。

衛生局長葉彥伯接受媒體聯訪時說，這名死者是南彰化一間醫院群聚感染的確診者，這名40多歲的女性因肝癌住院遭傳染確診，6月2日確診住院，當時CT值為15，在負壓隔離病房接受治療。

葉彥伯指出，這名女子狀況一度好轉，不過因為她是肝癌末期病患，因此轉到安寧病房，不過後來又因狀況不好，又轉到隔離病房接受治療，在昨天宣告不治；而這名患者從確診到死亡長達67天，也是彰化縣從確診到死亡時間最長的死者。

葉彥伯說，彰化縣13名因COVID-19死亡的確診患者中，有6人為南彰化一間醫院群聚感染的確診者，目前疫情雖然穩定，但仍然要小心防範院內感染。

新冠肺炎 COVID-19

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