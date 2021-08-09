高市新增1例確診 陳其邁：屬已匡列舊感染

高雄市今天新增1例COVID-19本土病例，市長陳其邁表示，此病例案15897屬於舊的感染，曾在7月26日與案15741接觸，當時已經匡列隔離，由於解隔離前須採檢，進而發現確診。

高雄市政府今天召開防疫會議，由於陳其邁下午要與行政院長蘇貞昌視察高雄山區大雨災情，因此提前召開記者會，公布高雄新增1例本土病例案15897，曾在7月26日與案15741密切接觸，當時已匡列隔離，解隔前採檢確診。

衛生局簡任技正潘炤穎表示，案15897為30歲男性，是北部X men聚會延伸個案，根據接觸史是第3波傳染，也是高雄相關傳染鏈第6例個案，在7月25日至26日與案15741在「歐遊國際旅館」密切接觸，案15741確診後，在7月29日匡列採檢，當時PCR陰性。

潘炤穎表示，案15897後續健康追蹤也無相關症狀，昨晚因隔離期滿前要採檢，檢驗PCR陽性，CT值22，屬於無症狀傳染者，顯示25日至26日密切接觸感染，目前研判無社區傳播風險，足跡不予公布。目前全案傳染鏈第一圈匡列6人確診，其餘陰性。

陳其邁指出，這是舊感染，無社區傳播風險，現在台灣離清零目標非常有希望，但還是有些群聚感染案件；現在公共場域已經逐漸開放，也存在一定風險，提醒大家在公共場域開放後，持續遵守防疫規定，非同住家人的非必要聚會能免則免。

另外，在疫苗接種方面，陳其邁表示，高雄6月15日開始為居家臥床民眾到宅接種疫苗，累計到8月6日陸續接種940人；而由於8月7日停班停課，原預約接種者改到14日同地點接種疫苗。

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