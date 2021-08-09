江啟臣：染疫死亡校正回歸 請蔡英文說明有無死亡黑數

疫情期間，疫情指揮中心公布確診人數「校正回歸」引發質疑。而指揮中心前天更公布２個月前的死亡案例，國民主席江啟臣質疑，死亡人數也開始「校正回歸」？疫情大爆發時的染疫死亡到底有沒有黑數？蔡英文說過「在野黨有質疑的權利，執政者有釋疑的義務」，請蔡總統為人民釋疑。

江啟臣表示，幾天前有一個死亡個案，根據醫療應變組副組長羅一鈞說，「案3021是名70多歲女性，因家人感染5月18日採檢21日確診，5月28日家中死亡，進入司法相驗程序，最近法務部、衛福部、疾管署資料庫完成串連，勾稽到個案死亡。」遲了2個月才公布，過了2個月才「校正回歸」？

江啟臣指出，前天又突然增加12人確診死亡，指揮中心說其中有11例是因為修改程式，檔案彙整比對後才清查出來，昨天也新增3例死亡，死亡時間是7月31日到8月1日之間，也是一週前的事。那疫情大爆發時的染疫死亡到底有沒有黑數，政府難道不該交代清楚？

江啟臣表示，之前有人質疑火化遺體數暴增，副指揮官陳宗彥解釋是高齡化社會來臨，高齡者增加，因此每年死亡人數都在逐步增加，但根據內政部的死亡人數進行同期比較，事實恐非如此。

江啟臣表示，110上半年1到6月死亡人數較109年增加5094人，增幅達5.8%，但109年死亡人數僅較108年增加457人、增幅0.5%，今年增幅是去年的11.6倍。上半年指揮中心公布的染疫死亡人數共641人，但全國死亡人數卻較去年多出5094人，較過往高出甚多，真的只是高齡化所致？

江啟臣說，再者，今年染疫死亡高峰落在5月與6月，共636人，之前已有人提出同時間六都火化遺體數暴增，質疑染疫死亡藏有黑數。若再根據死亡人數統計進行同期比較，今年5月較去年5月死亡人數增加1836人、增幅達到13.8%；6月死亡人數較去年6月增加2746人，增幅更高達19.8%。

江啟臣質疑，不論是人數與增幅均較過去高出甚多，且5、6月染疫死亡人數增加的同時，該期間死亡人數也是暴增4582人，光2個月的死亡人數就占了上半年全部死亡人數的89.9%，意即上半年近九成都是在5、6月死亡，現在死亡人數也開始「校正回歸」，政府不該說清楚、講明白嗎？

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