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台北花市盆花館有確診者足跡 全面清消和停業1天

中央社 / 台北9日電

因有COVID-19確診者曾在2日去過台北市花卉批發市場盆花館（B館），台北市市場處今天表示，已立即要求台北花市進行全面消毒，盆花館零批攤位區今天也停業1天。

台北市衛生局昨天表示，有一名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者（案15888） 在5日發病、7日確診，其2日上午10時曾到過台北市花卉批發市場B館，5日下午則到過特力屋內湖店、HOLA特力和樂內湖店、大潤發內湖二店，並到御宴鐵板燒用餐，已匡列22人居家隔離。

市場處今天也發布新聞稿表示，在接獲有確診者（案15888）的足跡曾到過台北花市盆花館（B館）零批攤位區後，就立即要求台北花市進行全面消毒，並於昨天完成相關作業，且盆花館零批攤位區今天也停業1天。

另，台北花市切花館（A館）因無確診者足跡，其拍賣業務及零批攤位則正常營業。

市場處表示，已要求台北花卉公司落實入場實聯制、場內全程配戴口罩、酒精消毒與測量體溫、拍賣室設置隔板採梅花座等措施，相關從業人員並應自主健康管理，並由台北花市派專責人員負責，市場處也派員加強巡查防疫措施落實情形，以降低市場染疫風險。

市場處說明，為防堵疫情，已訂定「台北市批發市場維持營運指引」，當市場出現確診者足跡時，其足跡所涉的風險區域應立即停業消毒，並依照衛生局開立的「確診者或有確診者足跡所涉及之高風險區域通報單」所列方式處理後，才可重新營業。

新冠肺炎 COVID-19

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