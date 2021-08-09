8月9日疫情懶人卡／北市確診數減半 萬華及中山區案例最多
台灣本土第二波疫情趨緩，但多縣市仍持續有新確診個案，由於每日新增疫情分散各地，為讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：8月8日疫情懶人卡）
▌北市本周確診數較上周減半 仍有44％感染源不明
中央疫情指揮中心今公布新增4例確診，2例本土病例、2例境外移入，其中台北2例、新北市及桃園市各1例，發病日均為8月6日，其中3例為已知感染源、1例疫調中。
▌桃園確診+1 鄭文燦：戶籍在桃園、活動在台北
桃園市政府今天下午公布本土確診1例，一名戶籍寄在桃園市20多歲的無業男子，市長鄭文燦表示，新增案15890為基隆案15809的接觸者，基隆市府列為居家隔離，平日居無定所。
疫情快報
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