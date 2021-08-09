滯留印尼台僑8日深夜返鄉 送集中檢疫所隔離採檢

中央社 / 桃園機場9日電
印尼台商總會安排包機搭載台商及僑民返台，8日深夜約11時抵達桃機，防疫單位嚴陣以待，旅客下機量測體溫、完成線上申報及資料審查，搭乘防疫車輛前往集中檢疫所進行採檢作業。中央社
印尼台商總會安排包機搭載台商及僑民返台，8日深夜約11時抵達桃機，防疫單位嚴陣以待，旅客下機量測體溫、完成線上申報及資料審查，搭乘防疫車輛前往集中檢疫所進行採檢作業。中央社

印尼台商總會安排包機搭載台商及僑民返台，8日深夜約11時抵達桃機，防疫單位嚴陣以待，旅客下機量測體溫、完成線上申報及資料審查，搭乘防疫車輛前往集中檢疫所進行採檢作業。

根據桃園國際機場國境單位提供的資料顯示，印尼台商總會安排包機返台，班機在台灣時間8日下午5時20分自雅加達國際機場起飛，預定晚間10時55分飛抵桃園國際機場，班機旅客共計122人。航空公司人員表示，實際抵台旅客為118人，確切人數將以中央流行疫情指揮中心公布為主。

國境單位表示，由於包機乘客來自「重點高風險國家」，檢疫工作人員在包機抵達前就已換上全套防護裝備待命，等到旅客下機量測體溫，完成線上申報及資料審查後，將由協勤人員分5梯次引導旅客搭乘防疫車輛前往集中檢疫所，並在集中檢疫所進行採檢作業。

旅客們有的穿著全套防護服、戴著口罩及眼罩，部分旅客只戴著口罩，對於記者詢問回來的感覺如何，返台旅客沒有開口回應，僅豎起右手大拇指，記者又問等很久嗎，旅客沒有開口，但搖搖手表示沒有。

外交部副發言人崔靜麟表示，外交部、駐印尼代表處及駐泗水辦事處持續密切關注印尼COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發展，並與當地台商僑民保持聯繫，以隨時提供必要的協助。

中華民國駐印尼代表處領務組長柯孝宗表示，為配合防疫，代表處先前已將旅客名單提供外交部、移民署及衛生福利部，方便機場檢查證件作業及事先安排集中檢疫所，避免在機場群聚。

印尼遭到Delta變種病毒襲擊，疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心6月底也將印尼納入「重點高風險國家」，入境者須受嚴格檢疫規範。長榮及華航也以機組員調度為由，暫停飛航雅加達，並陸續取消至8月底前的航班，就連新加坡等鄰國也禁止來自印尼的旅客轉機，增加台僑返鄉的困難。

印尼台商總會原本協調台商及僑民7月中搭乘峇迪航空（Batik Air）包機返台，但班機最後遭取消無法成行，改與印尼航空（Garuda Indonesia）協調延宕迄今。

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