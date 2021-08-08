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指揮中心失公信力 應坦誠挽民心

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
指揮中心團隊應對數據問題與高端疫苗審查狀況提出合理的解釋。（指揮中心）
指揮中心團隊應對數據問題與高端疫苗審查狀況提出合理的解釋。（指揮中心）

死亡加零不是真加零，過了幾天又校正回歸為 12 死，指揮中心信用再度出現破產危機，未來若要繼續肩負統合全國防疫的工作，指揮中心應針對 3+11、疫苗施打死亡數、高端疫苗 EUA 審核、檢驗補件情況與近日的死亡數「校正回歸，」一一做出解釋，並適時承認錯誤，才能挽回民眾搖搖欲墜的信心。

數字魔術師

繼多次「活人變死人」的每日死亡人數誤植後，指揮中心7日再度對民眾拋下震撼彈，死亡人數一口氣爆增 12 例，且指揮中心指揮官陳時中指出，其中 11 人是 5、6 月確診、死亡的個案，是專家在檢查資料時發現有十多天死亡數加零，覺得數據有異而重新檢查，才發現程式整合上有漏洞，螺絲鬆脫，令人驚詫。

陳時中曾在記者會上承諾，台灣的確診數不會再有校正回歸的狀況，但本次死亡人數校正回歸，讓全台陷入不安，擔憂 5、6 月的資料有問題， 7 月資料的可信度也令人擔憂，25、26、28、29、30、31 日，以及 8 月 2、4、5 日的各日死亡數加零，是哪一天弄錯了？未來還會再發現未爆彈嗎？

「嘉玲」不是「嘉玲」

多次的數據失誤，已經讓台灣民眾產生「狼來了」的感覺，「嘉玲」是不是真的「嘉玲」都要先打個問號，且陳時中並未對校正回歸與數據誤植等事進行清楚、明確的追究與解釋，並為造成的疑慮致歉，種種作為正讓指揮中心的公信力走下坡。

另一方面，指揮中心在高端疫苗相關議題上也同樣說得不清楚，倉促帶過，讓民眾對指揮中心的信任度再次下滑，尤其日前記者追問高端疫苗檢驗封緘情況、批數、補件資料狀況時，指揮中心雖有致歉，卻仍未解釋清楚，總是語焉不詳，都讓民眾懷疑，指揮中心是不是「心裡有鬼」？ 

指揮中心應解釋

確診人數、死亡人數失了準頭，讓民眾不安，且沒有仔細解說出錯的原因，以取得民眾諒解。長久下來，指揮中心公布的數據都令人懷疑，質疑指揮中心公布的數字是「真的嗎？」種種作為難免引起在野黨的猛力撻伐。 

指揮中心作為統一全國防疫的重鎮，是否具有公信力，關乎防疫成敗，因此在面對民眾不斷攀升的不安全感時，不應再迴避高端疫苗相關問題，避而不談校正回歸的處理狀況與發生原因，並應對真實存在、且讓民眾不安的錯誤誠摯道歉，才能挽回民眾的信心。

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