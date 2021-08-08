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虎林市場攤商估染疫逾月 羅一鈞：對社區影響低

中央社 / 台北8日電
羅一鈞在疫情記者會中表示，根據目前掌握到的狀況，個案感染源可能來自虎林街攤商，也可能是在新北市家禽市場被傳染。圖／指揮中心提供
羅一鈞在疫情記者會中表示，根據目前掌握到的狀況，個案感染源可能來自虎林街攤商，也可能是在新北市家禽市場被傳染。圖／指揮中心提供

北市虎林市場一名攤商7月打過疫苗且5次PCR採檢均陰性，8月初採檢卻確診。指揮中心今天說，據檢驗結果推估，個案6月底、7月初就感染，可能因病毒量低驗不出，對社區影響不大。

台北市政府昨天公布一名虎林市場攤商確診，個案7月間不僅打過疫苗，也做過5次PCR採檢均陰性，8月5日採檢卻呈陽性確診，Ct值32。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，根據目前掌握到的狀況，個案感染源可能來自虎林街攤商，也可能是在新北市家禽市場被傳染。

羅一鈞說，由於個案Ct值32，且抗體IgG、IgM都是陽性，推估個案可能早在6月底、7月初就被感染，但因病毒量低，導致多次檢驗都沒被驗出，研判對社區影響不大。

羅一鈞指出，目前個案正在隔離治療中，為避免在可感染期間傳染給他人，也依規定匡列社區、家庭接觸者進行隔離。

新冠肺炎 COVID-19

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