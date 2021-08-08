回顧抗疫80天沒休息 王必勝父親節放假不習慣

歷經2個月，國內疫情警戒降為第2級， 衛福部醫福會執行長王必勝昨晚發文回顧過去80天，指揮中心每天從早戰到深夜，這2天因父親節休假突然「覺得怪怪的」，笑稱好不習慣。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，全國疫情警戒從第3級降回第2級，許多場所相繼解封、重新開放，民眾也得以和家人共度父親節假期。

醫福會執行長王必勝昨天晚間在臉書發文指出，「我們持續戰戰兢兢防疫，但也不要妄自菲薄」，台灣自5月中歷經首波社區大流行，在前3週的衝擊過後，後面9週疫情持續緩和、下降，目前已回到穩定的低度流行，大家的生活也稍微恢復正常。

王必勝說，大家都知道社區大流行後很難清零，學習與病毒共存將成為民眾的日常，在儘可能維持正常生活的情況下，也要提高警覺、持續防疫，一旦有疫情再起，也須仰賴政府、民眾合作，及早發現防堵。

不過，王必勝認為，台灣即便歷經這次疫情的「洗禮」，仍是世界上防疫工作成效相當不錯的國家，所謂成功的防疫，不外乎就是確診數儘量少、疫苗覆蓋率儘量高、高強度管制時間儘量短。

王必勝說，目前台灣每百萬人口確診數排名世界179，算是確診數最少的國家之一，而疫苗覆蓋率也在2個多月中從個位數衝到36.8%，並持續增加中；更重要的是，台灣在疫情期間升級三級警戒僅72天，但並未封城，相較很多國家算影響民生經濟是比較小的。

他強調，這些成果都是全台民眾一起努力拚出來的，雖不能以此自滿，但也不需妄自菲薄，希望大家以自信、謹慎的態度，再面對未來的挑戰。

王必勝說，回顧抗疫這80幾天，指揮中心團隊幾乎每天從早上戰到深夜，每晚8時一到就邀集所有幹部集合開會，討論政策方向、工作狀況、明日重點，也檢討受人批評之處，「防疫工作從來不是完美」，團隊只希望能盡力謀求民眾最大福祉。

不過，昨晚指揮中心指揮官陳時中昨天卻宣布夜間會議休息2天，希望大家回家陪家人過個父親節，王必勝說，沒開會的夜晚突然「覺得怪怪的」，坦言不習慣。

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