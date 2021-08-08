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父親節遇到農曆鬼門開 6大NG行為、5種穿著要注意

8月8日疫情懶人卡／桃園特殊社交圈群聚增1染疫 嘉義增2例家庭感染確診

聯合新聞網 / 綜合報導

台灣本土第二波疫情趨緩，但多縣市仍持續有新確診個案，由於每日新增疫情分散各地，為讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：8月7日疫情懶人卡

▌桃園增1確診 「疫情邁向收斂階段」

桃園昨天新增1例本土確診，為桃園特殊社交圈群聚的延伸個案，該名40多歲女性在居家隔離期間發燒後二採確診，CT值20，市府已匡列11人疫調，初步7人採檢陰性，市長鄭文燦評估「疫情正邁向收斂階段」。因應疫情降級，市府也著手規畫關懷據點、長青學苑可望於近期恢復服務。...more

▌嘉縣民雄新增2例確診啟動擴大篩檢 首日324人全部陰性

嘉義縣民雄鄉昨天新增2名家庭感染確診案，衛生局今起3天在民雄水資源回收中心開設擴大篩檢站，未受停班停課影響，首日擴大篩檢共324人，全部陰性。...more

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