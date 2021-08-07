北市虎林市場1攤商接種疫苗仍確診 曾5次PCR皆陰

台北市副市長黃珊珊今天指出，北市新增1確診為虎林市場攤商，7月10日接種COVID-19疫苗，做過5次核酸檢測（PCR）都陰性；8月5日測出陽性，CT值32，匡列共26人採檢中。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）記者會，黃珊珊說明確診者足跡。

黃珊珊表示，北市新增1確診，為信義區虎林市場的雞肉攤商，足跡還包含台北府城隍廟，場域已清消；攤販7至9日封攤3天，並九宮格式匡列周邊攤販。城隍廟今天停止對外開放1天。

黃珊珊表示，此攤商7月10日已打疫苗，當時因為北農群聚的問題，進出批發市場都要做PCR篩檢，此攤商7月1日、2日、8日、14日及21日，前往新北家禽市場批貨做的檢查都是陰性，直到8月5日檢測才驗出陽性。

黃珊珊指出，此攤商的CT值（循環數閥值）為32，不用太恐慌。目前匡列家人8人、接觸過的攤商18人，等待採檢結果中。此外，已在檢測攤商抗體並了解感染源。

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