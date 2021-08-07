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8月7日疫情懶人卡／彰化確診女移工感染源不明 本周增7例Delta移入案例

聯合新聞網 / 綜合報導

台灣本土第二波疫情趨緩，但多縣市仍持續有新確診個案，由於每日新增疫情分散各地，為讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：8月6日疫情懶人卡

▌本周增7例Delta境外移入…1人打過嬌生 2人嚴重肺炎

指揮中心昨天公布過去一周境外移入定序結果，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，共驗出八名案例，其中有七例感染Delta變異株，一例為Alpha變異株；其中案一五七二七從美國入境，三月曾接種嬌生疫苗，七月廿六日入境後採檢仍確診Delta，本身無症狀，Ct值廿二。...more

▌彰化1女移工確診 曾到台中禮拜

彰化縣新冠肺炎零確診連續12天，昨第13天破功，新增37歲菲籍女移工確診者，她因轉換仲介公司採檢確診，但CT值高達34，傳播機率低，宿舍與職場接觸者匡列389人、PCR採檢都陰性。彰化縣衛生局認為感染源不明，不排除4月入境時或近期感染。...more

新冠肺炎 COVID-19

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