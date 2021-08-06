屏東已31天零確診 Delta群聚1死其餘全數出院
屏東縣截至今天已31天COVID-19零確診，累計至今本土病例48例，其中Delta變種病毒群聚感染17人，1人死亡，其餘感染者全部都已康復出院。
屏東今天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）零確診，已31天本土病例零確診，縣府表示，累計至今，屏東本土病例共48例，居家隔離人數已經歸零。
6月下旬枋山鄉及枋寮鄉發生最早在印度發現的Delta變種病毒群聚感染，一共有17人，其中72歲的枋寮果農妻案14816不幸在7月21日死亡，其餘16名確診者陸續康復出院，3日最後1名確診者出院。
縣府表示，全案集中檢疫的居家隔離者共667人，已在7月11日全數解隔離。
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