快訊

地牛又翻身！ 19:12規模5.4地震 最大震度4級

第六輪打高端 估計8月24日以前就能打到

彰化女移工確診 PCR檢測陰陽反覆

中央社 / 彰化縣6日電

彰化縣今天公布1名外籍女移工確診COVID-19，她居家檢疫、自主健康管理期滿，採檢PCR都是陰性，日前轉換仲介公司再檢測PCR，Ct值34，安排進專責醫院治療，期間採檢PCR陰性。

有關國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，彰化縣今天公布新增1例，全縣累積確診270例。今天新增確診者為一名女性外籍員工，4月持陰性報告從菲律賓入境，日前轉換仲介公司再進行核酸檢測（PCR），Ct值34，住院採檢PCR則是陰性，感染源待查。

彰化縣政府今天下午說明疫情，衛生局長葉彥伯說，這名女移工轉換仲介公司時被篩檢出來，沒有症狀，病毒量也低，但為安全起見，仍收治專責醫院接受隔離治療，住院期間篩檢是陰性，由於4月就來台，中央流行疫情指揮中心列為本土個案。

根據衛生局資料，這名女移工4月14日到4月28日在防疫旅館進行居家檢疫，居家檢疫期滿採檢PCR陰性，4月28日到5月12日到另一家防疫旅館進行自主健康管理，自主健康管理期滿採檢PCR陰性，5月13日到8月4日在彰化某職場工作，住外籍員工宿舍，期間到外縣市參加宗教聚會，日前轉換仲介公司進行PCR，Ct值34。

衛生局表示，有關這起外籍員工確診本土個案，擴大匡列同宿舍移工進行PCR採檢389人為陰性，其中居家隔離7人、自主健康管理382人。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

彰化外籍女移工確診感染源不明 匡列採檢389人

6千受刑人發監成破口？矯正署：14+7再PCR

餐廳內用哪種隔板材質能防疫？勿用保麗龍及紙板否則開罰

獲撥1萬7100劑疫苗 彰縣幫高中職教職員接種疫苗

相關新聞

死亡案例回溯又1例！70歲女五月底死在家中

中央流行疫情指揮中心曾於7月23日公布一例死亡個案，為80多歲女性染疫後，5月底在家中死亡，兩個月後資料才被撈出。今日又...

旅居新北兒子返鄉感染父母確診 嘉義縣升級管制延到9日

嘉義縣今天公布2例確診案例，分別是民雄鄉案15870女性57歲，案15871男性60歲，是新北市確診案15856男子返嘉...

8月6日疫情懶人卡／住新北兒返嘉義傳染父母 70歲女五月底染疫亡今回溯+1

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。

彰化外籍女移工確診感染源不明 匡列採檢389人

彰化縣新冠肺炎零確診連續12天，今天第13天破功，新增一名外籍女移工確診個案，但CT值高，感染機率較低，她所住的宿舍及相...

彰化染疫女移工2度到台中參加教會活動 中市公布足跡

彰化縣今新增一名37歲菲律賓籍女移工確診個案，台中市衛生局公布染疫女移工曾二度到台中的足跡，7月27日晚間搭台鐵到潭子聖...

桃園確診+0、149人居隔 鄭文燦：仍要謹慎面對

桃園今天無新增新冠肺炎確診個案，但居家隔離尚有149人待觀察。市長鄭文燦表示，疫情已在收斂的最後階段，市府團隊會謹慎以對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。