彰化女移工確診 PCR檢測陰陽反覆

彰化縣今天公布1名外籍女移工確診COVID-19，她居家檢疫、自主健康管理期滿，採檢PCR都是陰性，日前轉換仲介公司再檢測PCR，Ct值34，安排進專責醫院治療，期間採檢PCR陰性。

有關國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，彰化縣今天公布新增1例，全縣累積確診270例。今天新增確診者為一名女性外籍員工，4月持陰性報告從菲律賓入境，日前轉換仲介公司再進行核酸檢測（PCR），Ct值34，住院採檢PCR則是陰性，感染源待查。

彰化縣政府今天下午說明疫情，衛生局長葉彥伯說，這名女移工轉換仲介公司時被篩檢出來，沒有症狀，病毒量也低，但為安全起見，仍收治專責醫院接受隔離治療，住院期間篩檢是陰性，由於4月就來台，中央流行疫情指揮中心列為本土個案。

根據衛生局資料，這名女移工4月14日到4月28日在防疫旅館進行居家檢疫，居家檢疫期滿採檢PCR陰性，4月28日到5月12日到另一家防疫旅館進行自主健康管理，自主健康管理期滿採檢PCR陰性，5月13日到8月4日在彰化某職場工作，住外籍員工宿舍，期間到外縣市參加宗教聚會，日前轉換仲介公司進行PCR，Ct值34。

衛生局表示，有關這起外籍員工確診本土個案，擴大匡列同宿舍移工進行PCR採檢389人為陰性，其中居家隔離7人、自主健康管理382人。

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