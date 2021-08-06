新北新莊家庭群聚感染增3例 累計11人確診

新北市新莊區家庭聚會染疫事件擴大，沒參加聚餐家族成員也疑因彼此聊天交誼而感染，今天新增3例，累計11人染疫。市府指出，整體疫情仍在控制中，已送檢驗查感染源。

新北市政府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明直播今天下午舉行，由新北市長侯友宜、副市長劉和然、衛生局長陳潤秋參加。

新北市衛生局今天公布新北市有4名本土病例個案，其中1名新增、3名是居家隔離採檢確診。經疫情調查，匡列接觸者10人，跨縣市通報台北、桃園、台中、高雄市共7案。

衛生局表示，新增的案15864為男性，原住在台北市，5月中旬自行搬回新北市貢寮區老家居住，經常往返貢寮與北市住家。個案因受傷，8月4日前往醫院就醫採檢，核酸檢測（PCR）陽性確診，感染源仍在疫調。

衛生局指出，另外3名居家隔離後採檢確診個案，源自於4日公布的新莊區家庭聚餐群聚事件。今天的3例為同住家人，受到家庭聚會染疫事件被匡列為居家隔離對象。4日聚餐群聚的8人染疫，加上今天的3例，此一家庭感染事件已有11人確診。

新北市新莊家庭群聚染疫事件，源自於案15835的外孫案15815於3日首先發病，其餘曾聚餐的家人陸續發病確診。

衛生局初步疫調，案15835經常前往也住新莊區的弟弟住處，也就是今天公布的案15866的工作室，彼此聊天、聯誼。案15866偶而也會前往其哥哥的兒子（確診個案）工作場所幫忙。

衛生局今天公布，案15866的兒子為案15865、與兒子同住女友案15867，同時檢驗PCR陽性確診，屬家戶感染。不過，這起新莊家庭群聚染疫的感染源，仍等待送抗體檢驗的報告出爐才能釐清。

衛生局今天公布2例COVID-19疫苗接種後不良事件通報，1例為三重區61歲女性，有高血壓及中風病史，6月23日接種AZ疫苗後作息正常，8月2日死亡；另一例為樹林區衛生所通報86歲男性，身患塵肺症，6月15日接種AZ疫苗後，7月23日死亡。

衛生局指出，目前新北市累計疫苗接種後不良事件通報共115例，個案死亡原因是否與疫苗有關，由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。

侯友宜表示，今天的疫情仍是穩穩控制中。至於民眾關心的五倍券議題，目前觀察中央規劃應與上一波的振興券大同小異。新北市去年推出「500換800」的地方優惠，這次也會加碼「特惠券」，就等中央公布整個五倍券的規劃方案。

他說，游泳池等其他尚未開放的行業，都會以1個星期為階段，觀察整體疫情變化後，於星期日或星期一對外宣布。

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