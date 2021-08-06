嘉義縣再增2確診 足跡單純完成清消

嘉義縣今天再增2確診，新北市案例15856返回民雄傳染父母，其父母平日都在別的縣市務農，縣內足跡單純已完成清消。明日起3天，縣府於民雄水資源中心提供免費快篩服務，防堵可能傳播。

嘉義縣長翁章梁召開線上記者會表示，今天2名確診與日前爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）水上職場群聚案無關，是新北市案例15856在7月23至25日返鄉，傳給住民雄鄉的父親（案15871、60歲）與母親（案15870、57歲）。

翁章梁表示，縣府8月7日上、下午，8日、9日上午於民雄鄉水資源回收中心提供免費快篩服務，只要住在鄰近區域、與染疫者足跡重疊，都可來快篩。縣府持續疫調，防堵可能傳播。

嘉義縣衛生局長趙紋華表示，案15871與案15870染疫夫妻在其他縣市有農地，平常務農，嘉義縣的足跡相對少，7月27日曾至民雄鄉頭橋的奕安診所看病，8月2日與3日到嘉義高鐵站，但在自家轎車內未下車。足跡已完成擴大清消。

翁章梁指出，染疫夫妻曾於他縣市就醫及購物，並於8月4日包租中巴與親友北上參加喪禮，依據疫調原則發病前3日為感染期，匡列嘉義縣接觸者共5人進行篩檢，結果為陰性，其餘轉介外縣市追蹤。

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