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父親節返鄉潮考驗防疫 陳時中籲有症狀者留在家

中央社 / 台北6日電

父親節將近，外界擔心返鄉潮恐使疫情擴散。指揮中心指揮官陳時中今天表示，國內社區整體安全、隱形傳播鏈也少，但民眾仍不能掉以輕心，呼籲有症狀務必留在家休息。

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增12例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為10例本土及2例境外移入；另確診個案中新增3例死亡。

指揮中心指揮官陳時中表示，今天新增的10例本土病例，為5例男性、5例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，發病日介於今年8月4日至8月5日，有7例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者。

陳時中說，個案分布以新北市4例為最多，其次為台北市3例、嘉義縣2例、彰化縣1例；其中8例為已知感染源、1例關聯不明、1例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

陳時中指出，今天新增3例死亡個案，為2例男性、1例女性，年齡均為70多歲且未接種COVID-19疫苗，發病日介於5月18日至6月4日，確診日介於5月21日至6月6日，死亡日介於5月28日至7月21日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月4日累計公布1萬4543名確診個案中，已有1萬3018人解除隔離，解隔離人數達確診人數89.5%。

近期國內疫情降級且父親節將近，外界擔心民眾返鄉造成疫情擴散。陳時中表示，每次節日都是對台灣防疫的一大考驗，目前社區雖然是安全的，隱形傳播鏈也非常少，但民眾仍不能掉以輕心，呼籲有症狀一定要在家休息，返鄉者務必把口罩戴好，這是最基本過節的認知。

根據指揮中心統計，截至目前國內累計217萬926例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含215萬3856例排除），其中1萬5765例確診，分別為1282例境外移入，1萬4430本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計108例移除為空號。

2020年起累計794例COVID-19死亡病例，其中786例本土，個案居住縣市分布為新北市393例、台北市300例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣11例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

新冠肺炎 COVID-19

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