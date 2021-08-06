台灣1個月後恐爆發Delta疫情 醫憂心：中央應加速混打

Delta變異株肆虐各國，台灣以嚴格邊境管制，未讓Delta於本土再爆出疫情。不過北市聯醫傳出高層評估未來疫情，在1至2個月後出現，高峰還是萬華區經驗的1.5倍。醫師認為，台灣現在疫苗覆蓋率不足，邊境防疫底線要守住，也須慎防家庭感染，並儘早預備第三劑應採納洗牌式混打，別拘泥於疫苗廠牌，反而拖慢疫苗覆蓋率。

因Delta有更強的傳染力，北市聯醫中興院區內科主治醫師姜冠宇於臉書指出，近日院內高層觀察，亞洲各國擋不住Delta，二劑疫苗從退守轉為避免重症，先進國家為防Delta紛紛搶疫苗作為第三劑，排擠窮國取得疫苗，接下來恐出現疫苗供貨不足、延遲交貨、產能不足等因素，預估台灣1至2個月後會出現疫情，高峰更是萬華區經驗的1.5倍。

姜冠宇指出，有專家評估英國現在面臨Delta盛行，日前解封開放、確診數卻緩緩下降，原因與英國二劑覆蓋超過60％有關，但台灣目前完成二劑基礎，仍遠遠不夠。

姜冠宇指出，美國NIAID（國家過敏和傳染病研究所）曾建議，若以公共衛生政策來看，施打第三劑疫苗若要鎖定同廠牌，實施上太困難，民眾、政府都不方便，第三劑勢必要混打。

姜冠宇表示，萬華區先前爆發疫情，醫護紛紛施打第一劑AZ，現在早已超過10周，若不開放混打，醫護接觸變異株機率高，若一人染疫、全單位都得匡列，恐折損醫療量能。此外，若醫護僅靠AZ，反而讓民眾打莫德納或BNT，配置上不太對，應要讓更多醫護有更多細胞免疫，才能對抗Delta病毒株。

姜冠宇認為，政府可以有決策考量，但近期看到除了國產疫苗外，對於其他決策都格外保守，在疫情時代難通融保守政策，未來勢必得採取「洗牌式混打」，指揮中心應該要更有膽識，若能接受國產疫苗採取免疫橋接通過緊急使用授權（EUA），對於混打第三劑也應比照辦理。

若未來真的爆發疫情，姜冠宇指出，醫療量能會做好準備，在最短速度完成集體員工教育訓練，直接上戰場。但預防永遠勝於治療，除了安養院感染外，應該慎防家庭感染，感控防護作業需提升，並準備家庭隔離量能，若病房、檢疫旅館不足，需要像美國一樣居家隔離觀察，並確保若隔離期間需要照顧小孩，可討論社區有互助托育的機制。

姜冠宇建議，邊境底線防守、二劑接種率達標、維持建築物通風外，政府在衛教上除了勤洗手、戴口罩、保持社交距離外，應宣導民眾返家接觸家人前，第一件事是全身清洗乾淨，像先前看環南市場案例，多代家庭中，爺爺與爸媽、小孩同住，不同年齡層衛生習慣有差異，必須特別注意。

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