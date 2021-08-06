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8月6日疫情懶人卡／萬華確診男感染源待釐清 新北增4例有3例感染源不明

聯合新聞網 / 綜合報導

台灣本土第二波疫情趨緩，但多縣市仍持續有新確診個案，由於每日新增疫情分散各地，為讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：8月5日疫情懶人卡

▌萬華30多歲確診男感染源待釐清 北市府疫調中

中央流行疫情指揮中心今公布新增6例本土確診，以新北市4例最多，其次台北市及桃園市各1例，北市衛生局今在防疫記者會上表示，1例確診個案位於萬華地區，感染源尚待釐清，目前正在疫調中。

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▌新北增4例有3例感染源不明 2例Ct值高難追溯源頭

新北市今天新增4例確診，其中3例是新增感染源，且目前尚未釐清源頭，衛生局表示，當中有2例確診後Ct值高，推測可能是舊案，另有1例是因為確診時間近，疫調才剛啟動，都需要再釐清。

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新冠肺炎 COVID-19

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