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北市萬華區增1例本土個案 30多歲男確診

中央社 / 台北5日電

台北市今天公布4例COVID-19確診病例，衛生局說明，其中3例為境外移入，另1例為萬華區30多歲男性，感染源仍待釐清。

台北市衛生局今天舉行視訊記者會說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情現況，疾病管制科科長張惠美表示，台北市今天公布4例確診病例，其中3例為境外移入，1例為本土病例。

張惠美指出，本土病例為萬華區30多歲男性，感染源待釐清，已進行疫調及匡列相關接觸者，並安排居家隔離、採檢及通知環境清消。

張惠美提醒，近期確診個案的感染源仍為同住家人或朋友居多，建議民眾避免非必要或不特定對象的聚會；如有發燒、腹瀉或呼吸道症狀請立刻就醫，或洽台北市7家提供免費PCR核酸檢測的醫院預約採檢。

此外，衛生局今天公布一名確診者（案15841）曾在7月31日到過全聯內湖文湖店；衛生局補充，案15841共匡列20名接觸者居家隔離，包含家人10人、職場5人、其他對象5人，另擴大採檢相關接觸者47人。

針對好市多內湖店下午宣布緊急停業，衛生局表示，經接獲醫院通知有一名個案PCR結果為陽性後，就馬上開始進行疫調，這名個案還沒有案號，在可感染期前4天逛過這賣場，因此在第一時間通知賣場停業清消。

新冠肺炎 COVID-19

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