快訊

空手道／保住生機！文姿云擊敗伊朗選手 分組1勝1敗

小S挺東奧國手遭出征 今打破沉默微博發文「我不是台獨」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林口電廠主管確診公司沒跟員工說？ 新北市將調查

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北衛生局長陳潤秋（右）表示，如果林口電廠有隱匿染疫狀況將會著手調查。圖／新北新聞局提供
新北衛生局長陳潤秋（右）表示，如果林口電廠有隱匿染疫狀況將會著手調查。圖／新北新聞局提供

新北市林口電廠日前傳出有1名主管確診，今天市府也證實此事，並說明因現場工作場域大，已擴大匡列共44名員工採檢。對於有員工爆料公司隱藏實情不報，衛生局表示會再調查。

衛生局指出，林口電廠確診個案並非今天新增而是舊案，而辦公現場面積大，同課室同辦公室只匡列6人，做快篩加PCR，但保險起見仍擴大匡列到同課室其他35人做快篩。

林口電廠有員工爆料公司隱瞞有員工確診卻沒跟員工講，衛生局長陳潤秋表示，關於這狀況市府會去調查，不過同課室所有員工共41人都已經做完快篩。

新冠肺炎 COVID-19 林口

延伸閱讀

新北第四輪疫苗如期施打？ 衛生局長：都已到貨明開打

剛降級就全家聚會 板橋小遠百櫃姐家戶感染已8人確診

8月3日疫情懶人卡／台北101傳確診緊急閉館 板橋4看護PCR陽性

新北三重區公所2員工確診 原來是住在一起

相關新聞

新北增4例有3例感染源不明 2例Ct值高難追溯源頭

新北市今天新增4例確診，其中3例是新增感染源，且目前尚未釐清源頭，衛生局表示，當中有2例確診後Ct值高，推測可能是舊案，...

桃園確診+1 市場、量販店相關足跡增3處

桃園今天新增1例新冠肺炎本土個案15853，為昨天公布個案15839妻子，CT值30。夫妻2人疑似是日前公布個案1580...

為了「X men」連番互嗆 北市府：疾管署說北市不用配合

台北市長柯文哲因特殊交友圈「X men」聚會嗆聲高雄市長陳其邁，並要單挑「切磋醫學」，高雄市政府今再反擊，經疫調、血清學...

花蓮清零！最後一位新冠病患臥床近2個月 父親節前出院

疫情趨緩，花蓮已連續多日未再有新增個案，累積染疫人數持續停留在68人。其中多人早已康復出院，最後一位68歲的陳姓病患臥床...

8月5日疫情懶人卡／內湖好市多見確診足跡急清消 桃園+1足跡一次看

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。

林口電廠主管確診公司沒跟員工說？ 新北市將調查

新北市林口電廠日前傳出有1名主管確診，今天市府也證實此事，並說明因現場工作場域大，已擴大匡列共44名員工採檢。對於有員工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。