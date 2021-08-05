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林口電廠主管確診公司沒跟員工說？ 新北市將調查
新北市林口電廠日前傳出有1名主管確診，今天市府也證實此事，並說明因現場工作場域大，已擴大匡列共44名員工採檢。對於有員工爆料公司隱藏實情不報，衛生局表示會再調查。
衛生局指出，林口電廠確診個案並非今天新增而是舊案，而辦公現場面積大，同課室同辦公室只匡列6人，做快篩加PCR，但保險起見仍擴大匡列到同課室其他35人做快篩。
林口電廠有員工爆料公司隱瞞有員工確診卻沒跟員工講，衛生局長陳潤秋表示，關於這狀況市府會去調查，不過同課室所有員工共41人都已經做完快篩。
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