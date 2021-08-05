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內湖好市多有確診足跡只出不進 北市府令停業清消

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
內湖好市多7月15日才出現確診者足跡，今天又出現確診足跡，公告配合政府消毒「只出不進」。聯合報系資料照
內湖好市多7月15日才出現確診者足跡，今天又出現確診足跡，公告配合政府消毒「只出不進」。聯合報系資料照

美式賣場好市多又出現確診足跡，有民眾指出，今下午1時前往該賣場時，被告知要配合政府政策消毒，因此「只出不進」，提醒其他民眾不要白跑一趟。

內湖好市多今年7月15日才因有確診者曾到該賣場，當天早上賣場接獲通知後，即刻停業1天並進行清消。今天又有民眾表示，下午1時前往時，被告知時「只出不進」，還以為是為了內用區要定期消毒，所以才有這樣的限制；也有人表示，可能已確診者足跡，現在內湖人都要湧進汐止好市多了。

台北市衛生局證實有確診者足跡，已要求業者停業並進行清消。

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