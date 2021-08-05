專櫃員工確診 遠百板橋中山店、寶慶店 消毒後今恢復營業
遠東百貨表示，因有專櫃員工確診COVID-19，遠東百貨板橋中山店、寶慶店4日全日停業一天完成消毒，遠傳今天宣布兩店已恢復正常營業，其中，板橋中山店852人篩檢結果全員陰性。
遠百指出，因有專櫃員工確診COVID-19，遠東百貨板橋中山店、寶慶店4日全日停業一天，並已完成消毒。
其中，板橋中山店4日上午開始進行自營員工、專櫃及承攬人員852人篩檢，於當日下午5時完成，篩檢結果全員陰性。經新北市政府複查後恢復營業，員工須持快篩陰性證明入館。
遠東百貨強調，鼓勵員工盡速施打疫苗，館內外加強執行防疫措施，每周進行兩次大規模清消，以保障賣場環境安全，一起平安度過疫情。
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