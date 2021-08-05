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8月5日疫情懶人卡／雄獅旅遊一員工確診 遠百2分店都有案例

聯合新聞網 / 綜合報導

台灣本土第二波疫情趨緩，但多縣市仍持續有新確診個案，由於每日新增疫情分散各地，為讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：8月4日疫情懶人卡

▌雄獅旅遊有一員工確診 公司急匡列5名接觸同仁

國內疫情起伏不定，如今傳出雄獅旅遊有員工確診，引發公司內部恐慌，甚至也有消費者擔憂是否會受影響。對此，雄獅旅遊表示，昨天接獲通報，內湖總部大樓的1名內勤同仁，因身體不適前往醫院就醫，並被要求作核酸檢測，當日通知陽性確診並轉送相關院所隔離就醫。...more

▌遠百2分店各有員工確診 黃珊珊：已匡列職場同事

繼台北101後，今天又傳百貨專櫃人員確診情況，遠東百貨台北寶慶店及板橋中山店分別傳出櫃員確診，並在臉書公告今日休業1天進行清消。台北市長黃珊珊今下午在防疫記者會上說明，2例確診者均為新北個案，目前北市已匡列職場同事，新北市匡列11位接觸者，北市到現場稽查後再匡列1職場接觸者。...more

新冠肺炎 COVID-19

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