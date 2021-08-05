聽新聞
test
0:00 / 0:00
8月5日疫情懶人卡／雄獅旅遊一員工確診 遠百2分店都有案例
台灣本土第二波疫情趨緩，但多縣市仍持續有新確診個案，由於每日新增疫情分散各地，為讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：8月4日疫情懶人卡）
▌雄獅旅遊有一員工確診 公司急匡列5名接觸同仁
國內疫情起伏不定，如今傳出雄獅旅遊有員工確診，引發公司內部恐慌，甚至也有消費者擔憂是否會受影響。對此，雄獅旅遊表示，昨天接獲通報，內湖總部大樓的1名內勤同仁，因身體不適前往醫院就醫，並被要求作核酸檢測，當日通知陽性確診並轉送相關院所隔離就醫。...more
▌遠百2分店各有員工確診 黃珊珊：已匡列職場同事
繼台北101後，今天又傳百貨專櫃人員確診情況，遠東百貨台北寶慶店及板橋中山店分別傳出櫃員確診，並在臉書公告今日休業1天進行清消。台北市長黃珊珊今下午在防疫記者會上說明，2例確診者均為新北個案，目前北市已匡列職場同事，新北市匡列11位接觸者，北市到現場稽查後再匡列1職場接觸者。...more
疫情快報
▪【疫情專題】8月4日本土增20例、1境外 零死亡案例
▪【今日疫情懶人卡】台北與台南「特殊交友」確診接觸同1人、我駐瓜地馬拉大使館1人確診
▪超實用整理包／接種疫苗前後哪些禁忌飲食 副作用該如何緩解？
▪整理包／各縣市餐飲「二級解封」！雙北禁內用、高雄有但書
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言