桃園68歲老翁染疫 曾在家中接待確診者

桃園市今天新增1例本土個案，是一名68歲老翁，因曾在家中接待確診者染疫，已知太太也被傳染。市政府表示，近日的染疫長者都有打過疫苗，但打了不代表不會染疫，仍要注意安全。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，國內新增20例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，桃園市佔1例；桃園市政府統計，桃園市累計確診案例922人，目前居家隔離人數229人。

桃園市長鄭文燦今天下午在臉書（Facebook）直播說明疫情時表示，桃園今天新增的1例本土個案（案15839），是一名68歲男性，居住地在八德區，目前已匡列10人居家隔離，已知他的太太也確診，案號將在明天公告。

鄭文燦表示，這名案15839和8月2日確診的案15800住在附近，案15800曾在7月20日到他家中拜訪約1小時，判斷是感染源。

桃園市政府衛生局長王文彥表示，這幾天確診的長者都有打過疫苗，隨著警戒降級，長輩也會相聚泡茶，因此增加染疫風險，「疫苗剛打不會有保護力，打了也可能會染疫」，因此還是要小心。

桃園市政府今天公布7月28日及8月2日的個案補充足跡，包括在7月21日、22日搭乘新竹客運5671路線，以及中壢客運112路線，並到過中壢區祥合藥局；曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。

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